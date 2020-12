Covid-19

Dez mortos é o novo balanço do surto de covid-19 no Centro Social do Pego, concelho de Abrantes, disse hoje a delegada de Saúde, dando ainda conta de um total de 16 utentes e sete profissionais infetados.

"Os dados atualizados do surto no lar do Pego indicam que temos, infelizmente, 10 óbitos a lamentar e 16 utentes ainda positivos, dos quais quatro estão hospitalizados e 12 estão em ERPI [estrutura residencial para pessoas idosas]", disse à Lusa a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.

A responsável notou uma "evolução positiva" no surto, que foi detetado em 29 de outubro, afetando inicialmente 35 pessoas, entre utentes e funcionários.