Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje um plano para relançar a parceria com os Estados Unidos, identificada no documento como sendo "única" e um "elemento vital" para as "sociedades, identidades, economias e vidas pessoais" dos dois lados do Atlântico.

"A aliança transatlântica é baseada em valores partilhados e na história, mas também em interesses: construir um mundo mais forte, mais próspero e mais pacífico. Quando a parceria transatlântica é fortalecida, os Estados Unidos da América (EUA) e a União Europeia (UE) também ficam mais fortes", sublinhou, em comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Focado em quatro áreas - saúde, clima, tecnologia e comércio, e política externa - o plano, intitulado "Uma nova agenda UE-EUA para uma mudança global", apresenta soluções para "enfrentar os grandes desafios" atuais e "agarrar oportunidades" que surjam no futuro.