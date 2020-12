Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal de Almada adiou para março de 2021 a audição dos três dirigentes da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) acusados no processo da aeronave que matou duas pessoas numa praia da Costa da Caparica.

O início da instrução, fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue e em que moldes para julgamento, estava marcado pela juíza de instrução criminal Margarida Natário para 09 de dezembro, com os interrogatórios ao presidente do Conselho de Administração da ANAC, ao diretor da Segurança Operacional e ao chefe do Departamento de Licenciamento de Pessoal e de Formação do regulador do setor da aviação civil.

Um despacho assinado pela juíza Margarida Albergaria Samara, a que a agência Lusa teve hoje acesso, refere que, "em face da baixa médica da exma. colega titular [do processo, Margarida Natário] e por sua indicação", ficam sem efeito as diligências agendadas para 09, 10 e 15 de dezembro deste ano.