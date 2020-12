Covid-19

A Comissão Europeia instou hoje os países da União Europeia (UE) a encorajarem quem queira viajar nas próximas semanas, nomeadamente no Natal, a vacinar-se contra a gripe sazonal, e que não haja discriminações nas restrições aplicadas aos viajantes.

Em causa está a estratégia "Ficar a salvo da covid-19 durante o inverno", hoje divulgada em Bruxelas, na qual a Comissão Europeia recomenda aos Estados-membros que, "quando disponível, devem encorajar as pessoas que tencionam viajar a obter a vacina contra a gripe sazonal".

No capítulo relativo a "Manter viagens seguras dentro da UE", o executivo comunitário defende que se deve "assegurar que, se for solicitada a quarentena e testes aos viajantes - isto é, na situação em que um país tenha reduzido os níveis de transmissão para perto de zero -, estes requisitos sejam proporcionais, não discriminatórios, claramente comunicados e facilmente seguidos".