O presidente do Parlamento Europeu mostrou-se hoje convicto de que a presidência portuguesa da União Europeia será "um grande êxito", considerando que a visão apresentada pelo Governo de António Costa é aquela que a Europa necessita nos próximos anos.

"Temos a certeza de uma coisa: esta quarta presidência portuguesa será um grande êxito, porque já nos habituaram ao facto de a presidência portuguesa responder a desafios importantes e dar à Europa a capacidade para sermos mais eficiente e eficazes", declarou David Sassoli, após a (video)conferência de presidentes da assembleia europeia de hoje com a futura presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021.

O político italiano, que falava aos jornalistas numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, António Costa, repartida entre Bruxelas e Lisboa, recordou que "as presidências portuguesas têm sido muito importantes na história da UE, não apenas em termos de organização da UE, mas também na definição de melhores tratados e na abordagem que têm às questões fundamentais, económicas e sociais".