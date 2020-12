Covid-19

A vacina contra a covid-19 será gratuita em Itália, cujo Governo prevê distribuir 202,6 milhões de doses em 2021 "num esforço sem precedentes que irá requerer um enorme compromisso coletivo, anunciou o ministro da Saúde.

O ministro, Roberto Speranza, interveio hoje no Senado sobre as medidas contra o novo coronavírus a serem implementadas durante as festas de fim de ano e como será o plano de vacinação contra a covid-19 no país.

O governante explicou que "a compra da vacina será centralizada e será administrada gratuitamente a todos os italianos" e que como "é provável que sejam necessárias duas doses, a Itália já tem 202,6 milhões de doses reservadas".