Covid-19

O movimento SalvarOturismo, uma plataforma que conta já com mais de 5.000 membros, num grupo do Facebook, vai manifestar-se esta quinta-feira no Porto, Lisboa e Faro, pela sobrevivência do setor.

Num comunicado enviado no final do mês passado, o grupo indica que agendou três manifestações para o dia 03 de dezembro (quinta-feira), pelas 15:00, na Avenida dos Aliados no Porto, na Praça do Comércio, em Lisboa e na Doca de Faro.

"Queremos contribuir com a identificação das medidas que realmente façam sentido e que irão permitir servir como tábua de salvação para todo um setor", lê-se na nota, em que a plataforma diz ainda que pretende "evitar o colapso deste tecido empresarial, de um número elevadíssimo de postos de trabalho, e de um setor de atividade que é vital para a economia".