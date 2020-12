Covid-19

A Rede Expressos decidiu ajustar o horário de transporte de passageiros no próximo fim de semana, ponte e feriado, num período em que há restrições nas deslocações entre concelhos determinadas pelo Governo, anunciou hoje a empresa.

"A Rede Expressos está consciente da importância do serviço público que presta às populações, pelo que decidiu manter a atividade de transporte no próximo fim de semana prolongado, ainda que ajustando os horários, as frequências e os trajetos a realizar", adiantou em comunicado a empresa de transporte rodoviário.

Neste sentido, a Rede Expressos mantém a atividade entre 05 e 08 de dezembro, inclusive. No dia 08 de dezembro, irá operar os serviços habituais de dia de feriado.