A principal associação hoteleira algarvia apelou hoje ao Governo para que aprove "a atribuição urgente" de apoios financeiros a fundo perdido para recapitalizar as empresas turísticas, no âmbito do plano de emergência para recuperar o Algarve.

Para a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a crise pandémica provocada pela covid-19, agravou a situação económica e social daquela região, "descapitalizando as empresas e deixando-as à beira de um precipício económico sem precedentes, tendo o desemprego atingido níveis impensáveis e nunca experimentados anteriormente".

"Evitar uma catástrofe económica e social sem precedentes e salvar o turismo do Algarve, exigem uma intervenção urgente e esclarecida ao mais alto nível da governação", alega a associação em comunicado.