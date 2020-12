Actualidade

O primeiro-ministro moçambicano considerou hoje "uma janela de oportunidade" os "sinais de retorno de alguns parceiros de cooperação ao financiamento do Orçamento do Estado", assinalando que a ajuda internacional é necessária para o crescimento económico.

"Este reforço da confiança é consubstanciado pelos sinais de retorno de alguns parceiros de cooperação no financiamento ao Orçamento do Estado", declarou Carlos Agostinho do Rosário, durante o discurso inaugural da apresentação na Assembleia da República (AR) das propostas de Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2021.

O primeiro-ministro adiantou que as negociações entre o executivo moçambicano e o Fundo Monetário Internacional (FMI) registam avanços em direção ao reatamento de um programa de assistência ao país.