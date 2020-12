Actualidade

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) vai comprar dois 'drones' (aeronave não tripulada) para prevenir incêndios e crimes ambientais, disse hoje à agência Lusa o seu presidente, Gonçalo Lopes.

"Trata-se de uma oportunidade para fazer o reforço da rede de videovigilância, para apoiar a Proteção Civil na nossa região, aumentando a sua cobertura", afirmou Gonçalo Lopes.

Segundo o também presidente da Câmara de Leiria, o objetivo da medida é "apetrechar os serviços da GNR e do CDOS [Comando Distrital de Operações de Socorro] com equipamentos modernos, atualizados e com características amovíveis, que permitem uma polivalência na sua utilização".