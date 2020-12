Actualidade

Os deputados israelitas aprovaram hoje uma proposta preliminar para dissolver o Parlamento, abrindo caminho à possibilidade de Israel ter de organizar as quartas eleições legislativas em dois anos, numa altura em que o país atravessa uma crise pandémica.

A proposta foi aprovada com o apoio dos deputados do partido da coligação governamental liderada pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e a votação surge precisamente sete meses depois de a coligação de Governo ter sido empossada, numa declaração de unidade nacional para enfrentar a crise do coronavírus.

Desde então, a coligação entre o Likud, partido de Netanyahu, e o Azul e Branco, do ministro da Defesa, Benny Gantz, está presa em lutas internas sem fim.