A agência de notação financeira Moody's apontou hoje uma perspetiva estável para o setor de retalho europeu em 2021, prevendo uma recuperação dos níveis de vendas e lucro, que deverão contudo manter-se em níveis abaixo de 2019.

"A perspetiva para o setor europeu de retalho é estável para 2021, com os efeitos da retoma da procura a serem balanceados por uma diluição das margens decorrente do aumento das vendas 'online' ao longo dos próximos 12 a 18 meses", lê-se numa nota de análise divulgada hoje pelo Serviço de Investidores da Moody's.

Citado no relatório, o vice-presidente e analista sénior do Serviço de Investidores da Moody's explica que a perspetiva para o setor retalhista na Europa no próximo ano "se alinha com as expectativas de uma recuperação continuada do volume de vendas e do lucro do setor, embora estes indicadores vão continuar abaixo dos níveis de 2019".