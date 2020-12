Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas anunciou hoje que o objetivo central da organização para 2021 é criar uma "Coligação para a Neutralidade Carbónica" para contrariar a "guerra" que a humanidade está a travar contra a natureza.

António Guterres considerou hoje, num discurso na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, que a humanidade está a cometer "suicídio" ao "declarar guerra à natureza" e que o mundo está perto de uma "catástrofe climática" segundo relatórios da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e Programa Ambiental das Nações Unidas.

Para o dirigente da ONU, três imperativos para responder à crise climática são atingir neutralidade carbónica dentro de 30 anos, "alinhar as finanças globais para o Acordo de Paris" e evoluir com avanços "na adaptação para proteger o mundo e especialmente as pessoas e países mais vulneráveis dos impactos climáticos".