Cada vez mais as obras primas da natureza estão em risco, como a Grande Barreira de Coral da Austrália, e a culpa é das alterações climáticas, alertou hoje a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Cerca de um terço dos 252 sítios naturais classificados como Património Mundial pela Unesco estão atualmente ameaçados pelas alterações climáticas, que destronam as espécies invasoras e exógenas no topo dos perigos para estes espaços naturais excecionais, sublinhou no novo relatório a IUCN, que reúne mais de 1.400 organizações e governos.

A Grande Barreira de Coral, a maior estrutura criada por organismos vivos na Terra, ameaçada pelo aquecimento do oceano e pela acidificação das águas, mantém-se na lista dos sítios classificados como "críticos", bem como áreas protegidas do México no golfo da Califórnia, segundo a UICN.