Web Summit

Um painel de analistas políticos concluiu hoje que as recentes eleições presidenciais dos EUA foram, essencialmente, um referendo sobre a estratégia política recente do Governo do Presidente, Donald Trump.

A vitória do candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, deveu-se em grande parte à perceção negativa que muitos norte-americanos revelam sobre a maneira como Donald Trump está a gerir a pandemia de covid-19, condenando a estratégia de combate sanitário e de recuperação económica, admitiram consultores de ambos os partidos, presentes numa sessão da Web Summit sobre as eleições de 03 de novembro.

Para Joe Paunder, consultor do Bullpen Strategy Group e um dos conselheiros da candidatura de Trump, o Presidente cessante foi prejudicado pela reação negativa dos eleitores aos fracos resultados no combate à propagação do novo coronavírus, que já matou mais de 270 mil pessoas nos EUA.