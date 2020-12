Actualidade

A agência de notação financeira Fitch Ratings disse hoje que a emissão de dívida pública da Costa do Marfim, de mil milhões de euros, mostra que os mercados estão novamente abertos para a África subsaariana.

"A emissão de dívida da Costa do Marfim confirma que alguns emissores da África subsaariana já são capazes de voltar a emitir dívida nos mercados internacionais para colmatarem as suas necessidades de financiamento no próximo ano", lê-se num comentário a esta emissão de dívida feita na semana passada.

Com uma taxa de juro de 5% e com pedidos de investidores cinco vezes superiores à oferta, a Costa do Marfim emitiu mil milhões de euros com uma maturidade a 12 anos, tornando-se, assim, no primeiro país da África subsaariana a regressar aos mercados em contexto de pandemia de covid-19.