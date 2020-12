Actualidade

Os laureados com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2019 deixaram hoje uma mensagem de esperança para os que como eles lutam em defesa dos direitos humanos e combatem a desigualdade e intolerância.

Na cerimónia de entrega do galardão na Assembleia da República, a ativista tunisina pelos direitos das mulheres Nabila Hamza disse acreditar "nas pequenas ações, nas pequenas revoluções", enquanto o presidente da Câmara de Palermo, Leoluca Orlando, com trabalho feito ao nível da integração dos migrantes, garantiu que "a mudança é possível".

A socióloga e especialista em assuntos de género e desenvolvimento social assinalou a "boa nova" que constitui "no mundo inteiro uma vaga de mobilização sem precedentes" com "as mulheres (...) à frente de várias manifestações para a igualdade de direitos, paridade, a despenalização do aborto, a proteção das vítimas de violência sexista, mas também a democracia e os direitos humanos".