O tribunal de Portimão decidiu hoje levar a julgamento as duas mulheres suspeitas de terem matado e esquartejado um homem, em março, no Algarve, mantendo todos os crimes de que estão acusadas, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

As arguidas, uma enfermeira e uma segurança, estão acusadas pelo Ministério Público (MP) da morte de um homem, em março passado, com o objetivo de se apoderarem do dinheiro que tinha recebido de indemnização pela morte da mãe.

O advogado de defesa da enfermeira pediu a abertura da instrução do processo, por considerar que esta não havia participado em todas as fases do crime, tendo a decisão instrutória sido conhecida hoje no tribunal de Portimão.