A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) estima aplicar este ano coimas de seis milhões de euros, "um aumento relevante" face a 2019, de acordo com uma intervenção da presidente da entidade, hoje, no parlamento.

Nesta intervenção, apresentada numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, Gabriela Figueiredo Dias referiu-se à "atividade sancionatória" do regulador, recordando que foi "muito afetada nos últimos anos pelo peso dos casos complexos da anterior crise - 'PT', 'BES/KPMG' ou Banif - que estão já concluídos ou para os quais se antecipa a conclusão em 2021".

A presidente da CMVM apontou "uma nova redução de processos de contraordenação pendentes face a 2019 - que tinha já sido o ano com menos processos pendentes desde 2009; e um aumento relevante das coimas aplicadas, que este ano se aproximarão dos seis milhões de euros".