O defesa central do Benfica Otamendi vai ser titular na partida da quinta jornada da Liga Europa, na quinta-feira, frente ao Lech Poznan, desde que esteja clinicamente apto, garantiu hoje o treinador Jorge Jesus.

O técnico dos encarnados desvalorizou o erro cometido pelo argentino na segunda-feira, que deu origem ao golo do Marítimo, na vitória das 'águias' (2-1) no Funchal, e garantiu mesmo que se não houver qualquer impedimento físico jogará "ele e mais dez".

"Depois daquele lance, fez talvez um dos melhores jogos no Benfica, o que dá sinal de que [o erro] não o afetou no jogo e muito menos vai afetar amanhã [quinta-feira]. É um jogador de seleção, sabe o valor dele e que aquilo acontece aos melhores. Tem de estar preparado. Não sei como está do ponto de vista físico, mas se estiver bem clinicamente, amanhã é ele e mais dez", assumiu o treinador.