Actualidade

A chegada às livrarias da "Obra Poética II" de Cruzeiro Seixas, o lançamento de "Eu Falo em Chamas", abertura de exposições e a exibição do filme "Cartas do Rei Artur" assinalam na quinta-feira o centenário do nascimento do artista.

Artur Cruzeiro Seixas, que morreu a 08 de novembro, em Lisboa, completaria cem anos na quinta-feira, 03 de dezembro, e, embora o dia não vá contar com a sua presença, vários agentes culturais do país vão realizar homenagens ao último dos pioneiros do movimento surrealista português.

Com chancela da Porto Editora, chegará, nesse dia, às livrarias, o segundo volume da "Obra Poética", organizado por Isabel Meyrelles, no quadro da coleção Elogio da Sombra, depois de ter lançado o primeiro volume em junho, dando seguimento à publicação da sua poesia completa.