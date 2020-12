Covid-19

A Itália registou 20.709 novas infeções com o novo coronavírus e 684 mortes atribuídas a covid-19 nas últimas 24 horas, em linha com os últimos dias, confirmando o achatamento da curva, segundo dados do Ministério da Saúde italiano.

Desde o início da pandemia de covid-19 em Itália, em fevereiro, já morreram 57.045 pessoas, registando-se 1.641.610 casos de contaminação com covid-19.

Nas últimas 24 horas, foram realizados um total de 207.143 testes, tendo-se verificado uma diminuição de 10,6% de casos positivos em relação ao dia anterior.