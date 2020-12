LE

O futebolista do Benfica Everton admitiu hoje que o golo que marcou na segunda-feira, na visita ao Marítimo, ajudou a dar "confiança", mas frisou que ainda não atingiu o seu máximo ao serviço dos 'encarnados'.

O brasileiro apontou o segundo golo da equipa na vitória por 2-1, no Funchal, e na antevisão do jogo de quinta-feira, frente ao Lech Poznan, frisou que ainda está num processo de adaptação ao futebol europeu.

"É um futebol muito diferente do que eu estava habituado, muito mais de força, mais rápido, mais intenso e tenho trabalhado para me adaptar o mais rápido possível e poder mostrar um pouco mais do que mostrei na Madeira. Ainda não é 100%, tenho de trabalhar muito mais, continuar focado para continuar a melhorar, a crescer e a ajudar a equipa", assumiu o internacional brasileiro.