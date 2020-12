Web Summit

A comissária europeia da Coesão e Reformas, a portuguesa Elisa Ferreira, defendeu hoje, numa intervenção na Web Summit, que a digitalização e a conectividade podem redefinir a dependência da geografia na Europa.

Durante a sessão "Uma Europa mais coesa" da Web Summit 2020, que decorre em formato 'online', de hoje até sexta-feira, Elisa Ferreira estimou que "o papel do digital", uma das prioridades da futura presidência portuguesa da União Europeia (UE), é absolutamente essencial" no futuro do continente europeu.

"Na Europa, a digitalização e a conectividade podem redefinir a dependência da geografia. Dão-nos a oportunidade de tornar a geografia menos relevante na determinação do sucesso das regiões e das pessoas de acordo com a região onde nasceram", notou, embora sublinhando que as políticas da coesão ajudarão a "suprir as chamadas 'falhas do mercado'".