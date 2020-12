5G

Os deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação aprovaram a audição da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e da Autoridade da Concorrência (AdC) sobre o regulamento do leilão de 5G.

Segundo confirmou à Lusa o vice-presidente da Comissão, Pedro Coimbra, foi apreciado e votado favoravelmente um requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição da Anacom e da AdC "sobre o regulamento do leilão de 5G". Ainda não está marcada a data.

O prazo para a entrega de candidaturas ao leilão do 5G terminou em 27 de novembro, num processo de grande contestação das operadoras de telecomunicações históricas, que avançaram com vários processos judiciais e queixas a Bruxelas contra as regras.