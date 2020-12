LE

O treinador Carlos Carvalhal garantiu hoje um Sporting de Braga no máximo das suas capacidades no campo do AEK Atenas, onde uma vitória garante a passagem à fase seguinte da Liga Europa de futebol.

O Sporting de Braga, que bateu o AEK Atenas por 3-0, em casa, na segunda jornada do grupo G, joga na quinta-feira no campo dos gregos a quinta ronda e, na antevisão da partida, o técnico disse esperar um "jogo difícil", mas assegura que a sua equipa estará "à altura das responsabilidades".

"Não tememos nada, respeitamos, sim, o adversário, é uma equipa boa, tem um bom treinador, uma boa organização, e está a lutar fortemente pelo título esta época. Não esperamos facilidades. Sabemos das dificuldades que o AEK criou ao Leicester em casa [perdeu por 2-1], o resultado com o Zorya [na última jornada, derrota caseira por 3-0] é muito enganador, golearam o Zorya fora [4-1]. Temos 100 por cento de respeito, zero por cento de medo", frisou.