Incêndios

A provedora de Justiça disse hoje que as indemnizações do Estado no âmbito dos incêndios de 2017 contabilizam 31 milhões de euros para ressarcir dano por morte e cerca de 11 milhões de euros para os feridos graves.

No âmbito de uma audição na comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior, na Assembleia da República, em Lisboa, a provedora Maria Lúcia Amaral afirmou que os dois instrumentos de indemnização se trataram de "procedimentos extrajudiciais, de adesão voluntária", em que foi apresentada uma proposta de requerimento que os interessados poderiam dirigir à Provedoria de Justiça.

Quanto às indemnizações aos familiares de vítimas mortais dos incêndios de junho e de outubro de 2017, procedimento que se iniciou em dezembro de 2017 e ficou concluído em junho de 2018, a provedora de Justiça revelou que foram apresentados 309 requerimentos, dos quais nove foram recusados.