Actualidade

O Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha está a ser alvo de uma reparação orçada em mais de 37 mil euros, e que vai prolongar-se até janeiro de 2021, divulgou hoje a Direção Regional de Cultura do Centro.

A empreitada, iniciada no começo desta semana, "tem como objetivo reparar e substituir as caixilharias de madeira, assim como reconstruir o alpendre nascente onde, há cerca de um ano, se interditou a passagem por razões de segurança", informou a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), em comunicado.

De acordo com a DRCC, a intervenção no alpendre contempla a estrutura de suporte, a aplicação de novo ripado, bem como o seu revestimento cerâmico e o tratamento de todos os elementos com pintura nas cores existentes.