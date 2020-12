Covid-19

A Iniciativa Liberal requereu hoje uma audição parlamentar urgente do ministro da Economia e de um representante do Movimento Sobreviver a Pão e Água, um dos empresários que está desde sexta-feira em greve de fome em frente ao parlamento.

Em declarações à agência Lusa a propósito deste requerimento enviado hoje à comissão parlamentar, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, explicou que tem estado a dialogar com pessoas deste movimento e com outros empresários, considerando que se os estabelecimentos estão encerrados por obrigação, devido à pandemia, "têm que ter medidas de compensatórias que não tem havido", tal como reclamam os empresários.

"É o tipo de situação em que, se tendo entrado no braço de ferro, temos obrigação de quebrar este impasse e a solução que encontramos foi pedir que o ministro da Economia e um representante do movimento Sobreviver a Pão e Água venham à comissão de economia esclarecer o que está em causa, com caráter de urgência", explicou.