O Sindicato Livre dos Pescadores, Marítimos e Profissionais Afins dos Açores defendeu hoje a ativação automática do Fundopesca (destinado a compensar os pescadores), devido às condições do estado do mar e à pandemia da covid-19.

Em comunicado de imprensa, o sindicato assinala que, "no âmbito da pandemia" e das "condições de mau tempo das últimas semanas", que obrigaram à "paragem temporária de embarcações", justifica-se a "ativação automática do Fundopesca".

O Fundopesca foi criado em 2002 pelo Governo Regional com o objetivo de atribuir uma compensação salarial aos pescadores dos Açores em determinadas situações que os impeçam de exercer a sua atividade.