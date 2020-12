Covid-19

A Madeira registou hoje 13 novos casos de covid-19, todos de transmissão local, 10 recuperações e 150 situações suspeitas, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que o arquipélago totaliza agora 207 infeções ativas.

Os novos infetados estão associados a contactos com casos positivos, sendo que um é profissional de saúde, com atividade no setor privado, na área social.

A Direção Regional de Saúde esclarece que a Madeira passa a contabilizar 811 casos confirmados de covid-19, com 207 ativos, dos quais 40 são importados e 167 de transmissão local.