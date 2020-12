Actualidade

Vinte e dois deputados do Partido Democrata norte-americano divulgaram hoje uma carta de solidariedade para com a deputada brasileira Talíria Petrone, ameaçada de morte, e criticaram as políticas "antidemocráticas e xenófobas" do Presidente, Jair Bolsonaro.

"Nós, membros do Congresso dos EUA, solidarizamo-nos com a deputada brasileira Talíria Petrone. (...) Após receber várias ameaças de morte credíveis - e de não ter recebido proteção adequada do Governo brasileiro - Petrone foi forçada a esconder-se para garantir a sua segurança e da sua filha de cinco anos", diz a carta, partilhada pela deputada Susan Wild, na rede social Twitter.

Talíria Petrone, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), viu-se obrigada a deixar o Rio de Janeiro após ser notificada pela Polícia brasileira sobre mensagens de áudio, com planos para a assassinar, e com ameaças de morte.