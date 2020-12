Actualidade

Os municípios precisam de quase quatro milhões de euros para iniciar a estratégia de revitalização do Cachão, em Trás-os-Montes, e disseram-no hoje ao presidente da CCDR-N, que remete o projeto para o próximo quadro comunitário de apoio.

António Cunha esteve hoje em Mirandela, numa das primeiras visitas que fez depois de eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e constatou as vontades das Câmaras que integram a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes de voltar a fazer do antigo complexo agroindustrial do Cachão um projeto de referência para a região.

"Mas certamente é um projeto que será para o futuro e para o próximo programa quadro", considerou o responsável pela instituição que gere o programa regional do Norte de aplicação dos fundos europeus, enquanto a presidente da Câmara de Mirandela, Júlia Rodrigues, salientou que se trata de um projeto por fases e que para arrancar necessita de cerca de quatro milhões de euros.