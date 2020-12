Covid-19

O Conselho Superior da Magistratura deliberou hoje não instaurar procedimento disciplinar às juízas que decidiram que a Autoridade de Saúde dos Açores não podia impor o confinamento, embora admita que o acórdão contém algum "excesso desnecessário".

Em comunicado, os membros do Conselho Superior da Magistratura (CSM) deliberaram por maioria que "não obstante reconhecer que se possa encontrar nele algum excesso desnecessário à decisão do recurso, suscetível de criar polémica no atual contexto, entende que o mesmo não assume relevância disciplinar".

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em decisão de 11 de novembro, considerou que a Autoridade de Saúde dos Açores não podia decretar o confinamento de pessoas, devido à covid-19, fora do estado de emergência.