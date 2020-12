Covid-19

Ponta Delgada, Açores, 03 dez 2020 (Lusa) - A freguesia de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores, está sujeita a cerca sanitária a partir das 00:00 de hoje e até à próxima terça-feira, devido ao aumento de casos de covid-19.

Com cerca de 10 mil habitantes, a vila piscatória de Rabo de Peixe é o único território do país que se encontra atualmente sob cerca sanitária no âmbito da pandemia da covid-19, medida que foi decretada e anunciada na terça-feira pelo Governo dos Açores.

Segundo uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, ficam interditas as deslocações, por via terrestre e marítima, entre Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e as restantes freguesias.