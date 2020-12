Hong Kong

Um tribunal de Hong Kong negou hoje a fiança ao magnata dos 'media' Jimmy Lai e ativista pró-democracia, acusado de fraude, no momento em que se somam processos judiciais contra dissidentes e críticos de Pequim.

Lai, de 73 anos, é o dono do jornal Apple Daily, conhecido pelo empenho na luta no campo pró-democracia e pelas duras críticas ao executivo de Hong Kong, alinhado com Pequim.

O magnata e dois dos seus principais quadros dirigentes, Royston Chow e Wong Wai-keung, foram hoje presentes a um juiz, acusados de fraude.