Acidente/Borba

O início da fase de instrução do processo relativo à derrocada da estrada em Borba está marcado para hoje de manhã no edifício do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora.

Esta primeira sessão da fase de instrução foi marcada pelo juiz de instrução criminal de Évora e titular do processo, que, em resposta à agência Lusa em setembro, indicou que "apenas a realização do debate instrutório terá assistência de público em geral".

Cinco dos oito arguidos entregaram requerimento para abertura de instrução (fase facultativa em que um juiz decide se o processo segue para julgamento), nomeadamente António Anselmo e Joaquim Espanhol, presidente e vice-presidente do município, respetivamente.