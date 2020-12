Actualidade

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), maior evento literário do Brasil, dá hoje início à 18.ª edição, que decorre até domingo, em formato virtual e pelas redes sociais, devido à pandemia.

A programação arranca hoje com uma mesa sobre "Diásporas", com a participação das escritoras Bernardine Evaristo e Stephanie Borges, seguindo-se, até domingo, uma série de nomes com Caetano Veloso, Itamar Vieira Júnior e Chigozie Obiama, entre muitos outros.

Num comunicado divulgado em outubro, os responsáveis da Flip anunciaram que a programação será composta por mesas transmitidas ao vivo, em plataforma própria e nas redes sociais, além de vídeos gravados, eventos paralelos e programações de parceiros.