A sonda chinesa Chang'e 5 concluiu a recolha e armazenamento de rochas e detritos da superfície lunar, e prepara-se para voltar à Terra, informou hoje a Administração Espacial Nacional da China.

"Às 22:00 de 02 de dezembro (14:00, em Lisboa), após 19 horas a operar na superfície lunar, a Chang'e 5 concluiu com sucesso a recolha de amostras, que foram já embaladas e armazenadas, conforme planeado", avançou o organismo, numa comunicado difundido 'online'.

As amostras foram recolhidas na superfície da Lua, com recurso a um braço robótico, e no subsolo, com uma broca que perfurou dois metros, para obter amostras variadas que podem datar de períodos muito diferentes.