Os Parlamentos nacionais não participam diretamente no processo de decisão europeu, mas hoje têm ao dispor plataformas de diálogo regular com as instituições comunitárias.

No dia em que o presidente da Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues, recebe, em formato virtual, a visita da conferência de presidentes do Parlamento Europeu (PE), no quadro da preparação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, a Lusa ouviu aqueles que fazem a ponte entre o Parlamento nacional e as instituições europeias.

Maria Teresa Paulo coordena todos os serviços da AR que vão, de uma forma ou outra, organizar, em termos de conteúdo e logística, as iniciativas que resultam da dimensão parlamentar das presidências da União Europeia (UE).