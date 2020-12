Actualidade

A Procuradoria de Tóquio apresentou um pedido para interrogar o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe no âmbito de uma investigação sobre suposto uso ilícito de fundos no financiamento de eventos privados com simpatizantes, noticiou a estação NHK.

A Procuradoria refere-se a festas organizadas todos os anos entre 2015 e 2019 em hotéis de luxo na capital japonesa em que foram convidados centenas de simpatizantes de Abe e cujos custos não foram integralmente declarados conforme a lei japonesa.

De acordo com informações da investigação recolhidas por outros meios de comunicação social do Japão, o gabinete de Shinzo Abe despendeu 63 mil euros em gastos em empregados e funcionários.