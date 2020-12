Actualidade

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Câmara de Vila Verde, no distrito de Braga, relacionadas com "adjudicações a juntas de freguesia", confirmou hoje à Lusa fonte daquela força policial.

Segundo a mesma fonte, as buscas estão a ser acompanhadas por duas magistradas do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional (DIAP) do Porto, da secção de investigação económica e financeira.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara, António Vilela (PSD), não quis prestar declarações.