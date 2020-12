Covid-19

A Rússia registou 28.145 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas atingindo um novo máximo referente a infeções diárias desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades sanitárias do país.

De acordo com as estatísticas oficiais, morreram 554 doentes com SARS CoV-2 num dia elevando o número total de óbitos para 41.607, na Rússia.

Em Moscovo, o principal foco de infeções do país, detetaram-se 7.750 casos positivos no último dia e morreram 73 pessoas devido a covid-19.