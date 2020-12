Actualidade

A Comissão Europeia apresenta hoje medidas para apoiar a recuperação dos media europeus, após perdas de receitas de até 80% com a crise gerada pela covid-19, sugerindo empréstimos europeus e verbas de fundações para resolver problemas de liquidez.

"O ecossistema cultural e criativo, do qual os meios de comunicação social e as indústrias audiovisuais são parte integrante, foi profundamente afetado pela pandemia: a imprensa escrita viu as suas receitas publicitárias caírem entre 30% e 80% e o setor da televisão em 20%, durante os confinamentos generalizados no segundo trimestre de 2020", estima a Comissão Europeia na comunicação a que a Lusa teve acesso.

É devido a este panorama, mas também por ter ficado assente que "os meios noticiosos [...] da Europa têm sido fundamentais para manter os cidadãos informados" durante a pandemia, que o executivo comunitário lança hoje um "Plano de ação para apoiar a recuperação e a transformação" dos media.