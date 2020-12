Fake News

A Comissão Europeia quer dar mais capacidades às autoridades nacionais e aos meios de comunicação social da União Europeia (UE) para "detetar e responder" a campanhas de desinformação, nomeadamente vindas do estrangeiro.

Em causa está o novo Plano de Ação para a Democracia Europeia, que prevê o "reforço das capacidades das autoridades nacionais, dos meios de comunicação social independentes e da sociedade civil em países terceiros para detetar e responder a operações de desinformação e de influência estrangeira", segundo o documento a que a Lusa teve acesso.

Numa altura em que as chamadas 'fake news' prosperam na UE, nomeadamente relacionadas com a pandemia de covid-19, Bruxelas considera que, "dependendo do ator, canal e impacto, são necessárias respostas políticas diferentes".