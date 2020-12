Mau tempo

Os distritos de Lisboa e Leiria vão estar na sexta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de agitação marítima forte na sequência dos efeitos da depressão Dora em Portugal continental, segundo o IPMA.

Estes dois distritos vão estar sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, entre as 12:00 e as 21:00 de sexta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 7 a 8 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.