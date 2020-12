Actualidade

O deputado Hélio Sanches tornou-se hoje a primeira personalidade a disponibilizar-se para se candidatar a Presidente de Cabo Verde, a cerca de 10 meses das eleições para escolha do sucessor do atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca.

"Estou disponível para encarar este desafio", anunciou Hélio Sanches em conferência de imprensa, na cidade da Praia, que responde assim a um apelo feito por um grupo de cidadãos cabo-verdianos que recolheu mais de 500 assinaturas no país e na diáspora de apoio a candidatura.

Entretanto, Hélio Sanches, deputado nacional do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), afirmou que será necessário reunir "algumas condições" para que essa disponibilidade se transforme numa "candidatura pujante e vencedora" no futuro.