Actualidade

Lisboa, 03 dez 2020 (Lusa) -- O concurso ao Programa Bairros Saudáveis registou 774 candidaturas de projetos, contabilizando 30,4 milhões de euros de verba pedida, o que corresponde ao triplo da dotação disponível de 10 milhões de euros, anunciou hoje a coordenadora Helena Roseta.

"Apurámos que houve 774 candidaturas apresentadas. Não quer dizer que sejam todas admitidas, porque agora tem de se verificar se estão todas de acordo com as regras, mas estávamos a contar com 200 a 300 candidaturas e são 774, que é uma enchente absoluta e ultrapassou largamente a nossa expectativa", afirmou à Lusa a coordenadora do Programa Bairros Saudáveis, Helena Roseta.

Num balanço global ao procedimento concursal para candidaturas ao programa, que se iniciou em 29 de outubro e terminou às 18:00 de quarta-feira, Helena Roseta revelou que o montante pedido pelas 774 candidaturas apresentadas é de 30,4 milhões de euros, em que muitas delas, como podem acumular com outras fontes de financiamento, "conseguem alavancar mais 4,4 milhões de euros".