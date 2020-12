Covid-19

O número de novos casos de covid-19 no continente africano pode aumentar "exponencialmente" em janeiro e fevereiro, em resultado das festas de Natal e fim de ano, e registar novos "picos", alertou hoje o diretor do Africa CDC.

"Temos que começar os preparativos para as festas do final do ano. Sendo adquirido que as pessoas vão encontrar-se para os eventos do final do ano [Natal e fim de ano], devemos esperar um aumento de novos casos nos meses de janeiro e fevereiro", alertou John Nkengasong, diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (Africa CDC).

"Os próximos dois meses são críticos porque o continente como um todo entrará na época das férias", o que significa mais viagens das zonas urbanas para as rurais, disse Nkengasong.